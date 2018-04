Polizei beanstandet 32 getunte BMW

Im Umfeld des 17. Internationalen BMW-Treffens heute an der Ilseder Gebläsehalle kontrollierte die regionale Kontrollgruppe „Tuning“ der Polizeidirektion Braunschweig von 7 Uhr bis 16.30 Uhr insgesamt 99 Fahrzeuge. 32 wurden beanstandet. In elf Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt.

Teilgenommen haben an der Veranstaltung Tuning-, Original-, Young- und Oldtimer-BMW und Minis aller Typen. Die Polizeibeamten überprüfte Bau- und Betriebsvorschriften.

Wie die Polizei berichtete, zählten zu den Verstößen zählte unter anderem das Erlöschen der Betriebserlaubnis, weshalb in einem Fall ein PKW sogar sichergestellt werden musste. Die häufigsten Änderungen waren im Bereich der Rad-/Reifenkombinationen, der Fahrwerke und Abgasanlagen zu finden. Manipulationen an den Gewindefahrwerken und der Achsaufhängung führte in vielen Fällen zu deutlichen Schleifspuren an Rädern und Radhäusern. Daneben waren Scheinwerfer, Rückleuchten und die vorderen Seitenscheiben unzulässig foliert.

Ein Verkehrsteilnehmer verbaute ein Zusatzsteuergerät an seine Scheinwerfer, so dass diese in den verschiedensten Farben beleuchtet werden konnten. Bei zwei Fahrzeugen waren die originalen Katalysatoren entfernt worden, so dass hier wegen des Tatbestands der Steuerhinterziehung ermittelt wird. Zwei weitere Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung.

Aufgefallen ist gleich morgens gegen 8 Uhr ein Fahrer mit Alkohol. Sein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille.