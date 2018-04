SPD: eine aggressive beleidigende Atmosphäre in Schul-Debatte

Fassungslosigkeit, Wut und Enttäuschung – so lässt sich die Reaktion der mehr als 120 Zuhörer, aber auch etlicher Gemeinderatsmitglieder beschreiben, als Ilsedes Bürgermeister Otto-Heinz Fründt zu Beginn der Ratssitzung am Donnerstag seine Erklärung abgibt: Angesichts der Beschimpfungen – sogar Bedrohungen – ihm gegenüber, aber auch gegenüber Ratsmitgliedern ziehe er die Verwaltungsvorlage zur Zukunft von drei Grundschulgebäuden in...