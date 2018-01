Einbruch im Nachtigallenweg

Ilsede Einbrecher sind im Zeitraum von Mittwoch, 15 Uhr, bis Donnerstag, 10.30 Uhr, in ein Einfamilienhaus im Nachtigallenweg eingestiegen. Die Täter brachen ein Kellerfenster auf und gelangten so in das Wohnhaus. Sie durchsuchten laut Polizei sämtliche Räume. Derzeit sei nicht bekannt, ob etwas gestohlen...