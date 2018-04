Blitz schlägt in die Zuckerfabrik in Clauen ein

Am Mittwochabend kurz nach 21 Uhr heulten in Clauen und Hohenhameln während eines starken Gewitters die Sirenen – und die digitalen Funkmeldeempfänger meldeten den Feuerwehrkräften: „Alarm! Ausgelöste Brandmeldeanlage Zuckerfabrik Clauen“ An der Zuckerfabrik...