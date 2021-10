Taschendiebe in Edemissen

Taschendiebe in Edemissen Taschendiebstahl – Polizei sucht Zeugin

Ein Taschendieb hat am Samstag zwischen 13.38 und 14 Uhr im Bereich des Lidl-Markts an der Peiner Straße in Edemissen zugeschlagen.

Dieb stahl Geld, EC-Karten und Dokumente

Er stahl einem 67-Jährigen eine Geldbörse aus der Gesäßtasche samt 90 Euro Bargeld, EC-Karten und weiterer Dokumente.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Zeugin und weitere Zeugen gesucht

Eine unbekannte Zeugin machte den Geschädigten auf zwei verdächtige Personen mit einem älteren Mofa aufmerksam. Die Polizei schnappte daraufhin zwei Tatverdächtige (32 und 19 Jahre). Die Zeugin und auch mögliche andere Zeugen werden gebeten, sich unter (05176) 976480 zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de