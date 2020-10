Wendeburg und Edemissen starten Blühstreifen-Projekt

Freie Flächen auf dem Friedhof – es gibt sie mittlerweile auf vielen Friedhöfen, weil der Trend zum Urnengrab geht. Und so ist auch auf dem Friedhof in Plockhorst eine Freifläche entstanden, die – nur mit Gras bewachsen – nicht mehr so schön ausgesehen hat. Der Ortsrat Plockhorst wünschte sich von der Gemeinde Edemissen „etwas Buntes mit Struktur“.

Ein Angebot aus Holland

Und da kam ein Angebot einer holländischen Firma gerade recht. „Sie hat angeboten, Blumenzwiebeln in die Erde zu bringen und darüber gleich eine Blühmischung einzusäen“, erklärt Karin Engelhardt, Umweltbeauftragte der Gemeinde Edemissen. Das Interessante daran sei, dass durch diese Kombination nach dem Verblühen der Tulpen und Narzissen eine unschöne Übergangszeit überbrückt werden kann. „Wenn die Tulpen und Narzissen verblüht sind, muss man sie stehen lassen, bis ihre Blätter vertrocknet sind. Nur so können die Blumen Kräfte sammeln und in die Knollen einlagern, damit sie im nächsten Jahr wieder blühen“, erklärt Karin Engelhardt. Bis die getrockneten Blätter entfernt werden können, sehe eine Fläche meist etwas ungepflegt aus.

Blätter vertrocken, Blühmischung wächst

Da kommt die Blühmischung ins Spiel: Sie wächst, während die Tulpenblätter vertrocknen. „Das probieren wir aus“, entschied die Umweltbeauftragte. Der Haken: Die holländische Firma nimmt solche Aufträge erst ab einer Fläche von 200 Quadratmeter an, zum Preis von rund 5000 Euro alles in allem: Blumenzwiebeln, Blühmischung und Arbeitseinsatz. „Zu viel für einen ersten Versuch.“

Blühstreifen beim Wendezeller Kreisel

Also in der Nachbar-Gemeinde nachgefragt. „Wendeburg signalisierte gleich Interesse und die Holländer ließen sich auf die Teilung ein“, so Karin Engelhardt weiter. Und so entsteht in der Nähe des Kreisels, der zum Einkaufszentrum führt, ein weiterer 100 Quadratmeter großer Blühstreifen.