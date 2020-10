Volksbank-Filiale Edemissen zieht ins Redecke-Quartier

Die Filiale Edemissen der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg BraWo wird vom Eichenweg in einen Neubau im Redecke-Quartier umziehen. Mitte 2022 soll es soweit sein, berichtete Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine, am Mittwochmorgen. Zusammen mit Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann, Michael Betker, Investor des Großprojekts im Edemisser Zentralort, und Planer Erwin Verfürth stellte Honrath die neuen Pläne vor.

Das sei ein klares Bekenntnis zum Standort Edemissen, betonte Honrath. Die Anfang der 1970er Jahre gebaute Filiale am Eichenweg sei mittlerweile zu groß und nicht mehr zeitgemäß, erklärte der Bankdirektor. „Die Filiale wurde konzipiert, als Sachbearbeitung in den Landfilialen stattfand“, erklärte er. Heute liege der Fokus auf Beratungszimmern, die Diskretion sicherstellen und individuelle Beratung ermöglichen. „Wir müssen hier sehr viel umbauen, um es zeitgemäß zu machen.“ Daher der Umzug in neue, rund 220 Quadratmeter große und barrierefreie Räume auf dem Redecke-Areal. Die Zahl der Volksbank-Mitarbeiter werde sich nicht verringern, so Honrath, bei erhöhtem Beratungsbedarf werde sie eher erhöht.

Gebäude am Eichenweg soll verkauft werden

Die neue Volksbank-Filiale entsteht an der Seite zur Peiner Straße, neben der Apotheke, die dort auch geplant ist. Für die Kunden beider Einrichtungen wird es fünf Parkplätze geben. Das alte Gebäude will die Volksbank dann verkaufen. Was daraus werden soll, beispielsweise eine Begegnungsstätte für Edemissen oder für ein weiteres Wohnhaus, „das überlassen wir der Planung der Gemeinde und dem Käufer“, sagte Stefan Honrath.

Wenngleich auf der Fläche an der Kreuzung Peiner Straße/ Oedesser Straße bislang nichts geschieht, im Büro wurde mit Hochdruck gearbeitet, versicherte Investor Michael Betker. „Wir haben alle Gebäude durchgeplant und den Bauantrag für das erste Gebäude gestellt. Weitere Bauanträge werden folgen“, erklärte er. Anfang 2021 will er mit dem Bau beginnen. Dann sei sein Projekt an der Duttenstedter Straße in Peine soweit fertig, dass die Baufirmen in Edemissen weiter machen könnten.

Neues Wohnquartier wird mit Erdwärme versorgt

„Das ganze Quartier wird mit Erdwärme versorgt“, erklärte Erwin Verfürth, Planer des Quartiers, die Besonderheit der Passivhäuser, die er seit zehn Jahren baut. Die Wohnqualität sei hoch, die Wohnungen seien im Winter schön warm, im Sommer könne man sie kühlen, erklärte Michael Betker. Weitere Besonderheit: Übe Photovoltaikanlagen werde mehr Strom erzeugt als verbraucht. „Das heißt, lokal erzeugter Strom kann vom Mieter mit eingekauft werden.“

Volksbank plant keine Massenschließungen

„Wir bleiben eine Filialbank, mit persönlichem Ansprechpartner in erreichbare Nähe“, machte Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann deutlich. Die gerade eingeführte kostenfreie Kontoführung für Privatkunden sei kein Widerspruch zum Ausbau von Filialen. Die Volksbank habe noch nie Massenschließungen geplant und werde das auch künftig nicht tun. Lediglich Anpassungen würden vorgenommen wie zuletzt in der Gemeinde Ilsede. „Dort gab es drei Geschäftsstellen im Anstand von weniger als drei Kilometern. Zwei Geschäftsstellen wiesen deutlichen Renovierungsbedarf auf.“ Daher habe man entschieden, den Standort Oberg aufzugeben und die Geschäftsstelle Groß Ilsede umfangreich zu modernisieren. Die Neueröffnung sei für November geplant.