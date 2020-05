Aus der Ersestraße in Edemissen stahlen Diebe einen T5-Transporter. (Symbolbild)

Edemissen. Einen T5-Transporter haben Diebe aus der Ersestraße in Edemissen gestohlen. Es entstand ein hoher Schaden.

Autodiebe stehlen VW-Transporter in Edemissen

Autodiebe haben einen Transporter der Marke VW vom Typo T5 entwendet.

In der Zeit von Montag, 16.30 Uhr, bis Dienstag, 1.30 Uhr, stahlen die Täter das Fahrzeug, dass in der Ersestraße in Edemissen geparkt war.

In dem Fahrzeug befanden sich auch mehrere Elektrogeräte, wie die Polizei mitteilt. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 7800 Euro.