Lebensmittel nachhaltig, gesund, und lecker produzieren

Er ist Bäcker, Tierwirt Fachrichtung Bienenhaltung, Imker, er hält Schweine, Hühner, Schafe und Enten, Kühe in Mutterkuhhaltung, er vermarktet seine Produkte im Hofladen in Voigtholz in der Gemeinde Edemissen und auf dem Peiner Wochenmarkt – und er ist ein unermüdlicher Kämpfer für die ökologische Landwirtschaft: Ulf Lahmann war der erste Biobauer im Landkreis Peine und ist bis heute einer von wenigen geblieben.

Zwischen Idylle und viel harter Arbeit

Seit 1986 betreibt Ulf Lahmann seinen Hof, auf dem es nur so wuselt: Hühner und Enten haben freien Auslauf, die Schweine suhlen sich in einer tiefen Kuhle, unter einem Wasserbottich brütet eine Ente, an vielen Stellen hängen Nistkästen. Idylle.

Die Schweine in ihrem Auslauf - sie haben aber auch auf dem Hof eine Kuhle zum Wühlen. Foto: Bettina Stenftenagel

Idylle, die mit sehr viel körperlicher Arbeit verbunden ist. 80 Stunden in der Woche kommen für den 57-Jährigen schnell zusammen. Bis 1992 hat er den Hof nur mit Pferd und Fahrrad bewirtschaftet – vier Hektar waren es damals. Inzwischen gehören 20 Hektar zum Hof, immer noch arbeitet Ulf Lahmann mit kleinen Maschinen wie zum Beispiel einer Radhacke, aber es gibt seit Jahren auch Trecker und Auto.

Lahmann arbeitete früher mit dem Pferd, heute hat er Solarzellen auf dem Dach

Und auf den Dächern von Wohnhaus und Hofladen befinden sich Photovoltaikanlagen. Der Hof deckt seinen gesamten Energiebedarf durch Solarzellen, Holzgasgewinnung und Holzöfen. Mehr noch: Lahmann hat Anteile an drei Bürgerwindanlagen und produziert damit mehr Strom, als das kleine Dorf mit rund 180 Einwohnern verbraucht.

Beibehalten hat der Biobauer bei aller Moderne seine Grundphilosophie für die Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion: „So nachhaltig, so gesund, so lecker und so ökologisch wie möglich, mit integriertem Naturschutz und regenerativem Energieeinsatz. Arbeiten in Kreisläufen – es ist alles ganz einfach.“

Der Biohof in Voigtholz ist ein ein geschlossenes Biotop – alles greift ineinander

Über die Jahre hat der Biobauer auf seinem Hof einen kompletten Hoforganismus entstehen lassen. So steht zum Beispiel neben dem Pflaumenbaum ein Nussbaum, dazwischen wächst die Minze und unter den Apfelbäumen picken und scharren die Hühner. Wenn auf dem Feld gegenüber des Hofes die Möhren geerntet sind, werden dort die Tomaten angebaut, und Ende des Jahres wächst an gleicher Stelle der Spinat. „Alles hat seinen Platz und seinen Sinn“, sagt Ulf Lahmann. Und: „Durch guten Geschmack kann man die Menschen am besten für ökologischen Landbau überzeugen.“

Vielfach ist ihm das gelungen – etliche seiner Kunden nehmen längere Anfahrtswege in Kauf, um frisches Lahmann-Brot zu kaufen. Immer donnerstags und freitags steht der Biobauer in seiner Backstube, in der er auch das Vollkornmehl selbst mahlt. Das Brot – es gibt verschiedene Sorten und auch Brötchen und Kuchen – backt er in einem Gewölbesteinofen. Mobiliar und Rührmaschinen stammen aus Bäckereien im Umland. „Von Bäckern, die aufgehört haben.“

Ulf Lahmann lernte das Gärtnern von seiner Mutter

Von seiner Mutter lernte Ulf Lahmann das Gärtnern. „Sie hat immer Obst und Gemüse angebaut, es verarbeitet und lecker gekocht. Mit 16 habe er den elterlichen Garten auf Bio umgestellt, erzählt er. Das Backen hat er auf Gut Adolphshof gelernt. Die Schule musste hinten an stehen. „Ich war drei Tage in der Schule, im Ratsgymnasium, und zwei Tage auf Gut Adolphshof.“ Für das Abitur handelte er dafür mit den Lehrern 40 Prozent Abzug von der mündlichen Note aus.

Nach dem Abi wollte er nach Kanada auswandern. „Ich hatte mir das Geld dafür verdient, hatte eine Einwanderungsgenehmigung und wollte in Kanada als Imker arbeiten.“ Onkel und Tante in Kanada hätten ihm beim Start geholfen, erzählt er von seinem damaligen Plan. Und dann? „Habe ich bei einem Besuch 1981 in Kanada nicht nur die Schönheit ds Landes, sondern auch tote Seen durch sauren Regen gesehen und war geschockt“, erzählt Ulf Lahmann weiter.

Die Liebe hielt Lahmann in Deutschland, heute zieht er „Woofer“ auf seinen Hof

Biobauer Ulf Lahmann Foto: Bettina Stenftenagel

Und dann war da noch die Liebe. „Deshalb bin ich hier geblieben.“ Zusammen mit jener Liebe, die seine Frau wurde, hat er den Hof in Voigtholz gekauft und aufgebaut. „Leider in einem Teil Deutschlands mit wenig Bio-Nachfrage und Bio-Dichte.“ Da er durch seine Arbeit bei den Grünen im Kreis Peine bekannt war, stellten sich jedoch schnell Kunden ein.

Bis heute arbeitet Ulf Lahmann allein, es sei denn „Woofer“ helfen ihm. Das sind Gäste aus aller Welt, vermittelt über die Organisation „World-Wide-Opportunities-On- Organic-Farms“, die bei ihm Erfahrungen sammeln – sie arbeiten für Kost und Logis.

Lahmann baute sich selbst ein Blockhaus am See – ein wenig Kanada in Voigtholz

Verwirklicht hat Ulf Lahmann sich den Traum von einem Blockhaus – mit Helfern selbst gebaut, aus Kiefer-Stämmen aus dem eigenen Wald. Das etwa sechs mal drei Meter große Häuschen hat zwei Räume und steht auf Rädern an einem Teich: ein Hauch von Kanada in Voigtholz. Dort genießt der Biobauer seinen verdienten Feierabend.

Nicht aufgegangen ist sein Plan, einen Familien- oder Gemeinschaftsbetrieb aufzubauen. Seine Frau hat ihn verlassen, als die Kinder zwei, vier und sieben Jahre alt waren. „Ich war allein erziehender Vater.“

In der Krise versammelt sich Lahmanns Familie auf seinem Hof

Längst erwachsen, haben die Kinder andere Berufswege eingeschlagen. Jetzt allerdings, während der Corona-Pandemie, sind die alle nach Hause gekommen, mit Partnern und Kindern. Und wer weiß – vielleicht finden sie Freude am Landleben und steigen doch noch in den Biobauernhof ein.