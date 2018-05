Kirchenvorstände stellen sich vor

Wipshausen Die Kirchengemeinden Wipshausen-Rietze und Rüper-Wense feiern am Sonntag, 27. Mai, um 17 Uhr einen festlichen Gottesdienst in der St.-Sebastian-Kirche in Wipshausen. In diesem Gottesdienst werden die neuen Kirchenvorstände der beiden Gemeinden in ihr Amt eingeführt....