Vortrag – „Zu Hause in Edemissen“

Edemissen Ortsheimatpfleger Joachim Liehr zeigt an diesem Donnerstag von 19 Uhr an in der Aula der Grundschule Drachenstark am Mühlenberg einen Lichtbildervortrag. Das Thema lautet „Zu Hause in Edemissen – Heimat, Vereine, Gebäude, Umgebung“, los geht es um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.