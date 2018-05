Ortsrat spricht über Windkraft

Oelerse In der Sitzung des Ortsrats am Mittwoch, 16. Mai, geht es unter anderem um die Weiterentwicklung der Nutzung von Windenergie. Dazu wird ein aktueller Sachstand gegeben. Die Sitzung beginnt um 19 Uhr in der Gaststätte „Noetzel“ in Oelerse. Die Ortsratsmitglieder treffen sich zur Ortsbegehung bereits...