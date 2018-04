Gartenfreunde tauschen Pflanzen

Stauden, Gräser, Kübelpflanzen, Jungpflanzen und Sämereien, Sommerblumen, Gemüsepflanzen, Bodendecke, kleine Sträucher und auch verpflanzbare Bäume – alles, was in den Gärten jetzt im Frühling überzählig ist, kann beim Pflanzentauschmarkt in Oedesse angeboten und gegen Anderes eingetauscht werden....