Gruppe setzt sich für Oedesse ein

Oedesse Sich gemeinsam etwas Zeit für den Ort nehmen, Grünflächen pflegen und die Wohnqualität verbessern – das haben sich Mitglieder der „Aktiven Gruppe (AK) Dorf Oedesse“ zur Aufgabe gemacht. Im vorigen Jahr sei schon an ein paar Plätzen gearbeitet worden, in diesem Jahr geht es weiter, so Uwe Heuer von...