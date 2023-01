Wipshausen: Handtasche aus Auto gestohlen – Polizei ermittelt

Wipshausen. Ein bislang Unbekannter hat am Mittwoch die Scheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Die Polizei aus Edemissen ermittelt.

In Wipshausen haben Täter am Mittwochvormittag eine Handtasche aus einem geparkten Auto gestohlen. Wie die Peiner Polizei berichtet, war der schwarz lackierte Renault zwischen 10 und 11.30 Uhr an der Ecke zwischen Heidkrugsweg und Ersestraße abgestellt.

In diesem Zeitraum schlug der oder die Unbekannte die Scheibe der Beifahrertür ein und nahm die Handtasche aus dem Auto. Hinweise nimmt die Polizei in Edemissen entgegen.

red

