Sozialverband Peine wählt einen neuen Kreisvorstand

In der Kreisverbandstagung des Sozialverbandes Deutschland (SoVD) in Peine ist ein neuer Kreisvorstand gewählt worden. Jürgen Frühling wird für weitere vier Jahre die Geschicke des Kreisverbandes leiten. Als Vertreterin wird ihm Christina Netzel zur Seite stehen, so eine Mitteilung des SoVD.

96 stimmberechtigte Delegierte aus den Ortsverbänden nahmen demnach teil, Gäste waren Landesvorsitzender Bernhard Sackarendt und Regionalleiter Kai Bursie. Sackarendt ging auf die besonderen Herausforderungen während der Corona-Pandemie ein, die Sozialberatung habe auf Online- und Telefonberatung umgestellt werden müssen. Seinen Dank richtete er an alle Haupt- und Ehrenamtlichen, die die Herausforderungen angenommen und erfolgreich gemeistert hätten. Weitere Themen waren die politischen Aktionen „Wie groß ist dein Armutsschaden?“ und „Gemeinsam gegen Einsam“. Erfreut zeigte sich Sackarendt über die Auszeichnung des Sozialverbandes als „Verband des Jahres 2022“, berichtet der SoVD weiter.

Es gibt unbesetzte Posten im Vorstandsteam

Im Mittelpunkt der Versammlung standen die Wahlen. Unbesetzt bleiben vorläufig die Posten des zweiten stellvertretenden Vorsitzes, die Stellvertretung des Schriftführers und die Aufgabe der Kreisfrauensprecherin. Die Versammlung folgte dem Vorschlag des Regionalleiters Bursie, den Pool der Beisitzer um drei Personen aufzustocken. Somit könne zu einem späteren Zeitpunkt eine Nachnominierung für die unbesetzten Posten durch den Kreisvorstand erfolgen.

Alle vorgeschlagenen Vorstandsmitglieder wurden in ihren Ämtern bestätigt. Die neuen Beisitzer sind: Alfred Rickert, Doris Kloster, Siegrid Adenstedt, Heinz-Otto Stöter, Mira Lefering, Franzisca Hoppe und Yvonne Rokohl-Großmann. Siegfried Konrad und Werner Glanz sind bei den Revisoren neu.

Ehrungen in der Versammlung des SoVD

Für ihre Verdienste um die Vorstandsarbeit im Kreisverband wurden die ausgeschiedenen Vorstandsmitglieder Brigitte Zain (ehemalige Kreisfrauensprecherin), Angela Steuer (ehemalige stellvertretende Vorsitzende) und Marlies Wagenhals (ehemalige Beisitzerin) in der Versammlung geehrt.

Die Runde befasste sich auch mit einem Antrag des Eddesser Norbert Seidel. Dabei ging es laut Mitteilung darum, dass bei der Anpassung der Mitgliedsbeiträge (seit Januar 2020) die Ortsverbände gleichermaßen am erhöhten Beitragsaufkommen beteiligt werden. Die Entscheidung über die Anträge liegt beim Landesverband. Die Versammlung stimmte dem Antrag einstimmig zu. Er wird in der im Juni anstehenden Landesverbandstagung zu beraten sein.

