Corona und Schulen: Wie ist die Lage im Landkreis Peine?

Peine. Der Landkreis Peine, Gemeinden und Eltern geben einen Einblick in die Lage an Schulen mit Blick auf Corona.

Schule und Corona: Seit März 2020 sorgte diese Themenkombination immer wieder für jede Menge Gesprächsstoff. Masken mal für alle Schüler, mal nur für weiterführende Schulen; Tests jeden Tag, dann alle drei Tage – und schließlich keine mehr. Kohortenbildung und Quarantäne waren ebenfalls Begriffe, die Lehrkräfte, Eltern und Schüler im Landkreis Peine sehr oft hörten.

Seit dem Start des Schuljahres Ende August nun gibt es keine Vorgaben mehr seitens des Landes, sodass auch Peiner Schulen kaum eine Handhabe mehr besitzen, Schutzmaßnahmen umzusetzen. Die Inzidenzen steigen mal und sinken wieder im Peiner Land und ganz Niedersachsen.

Doch was passiert im Winter? Steigen die Zahlen wieder deutlich? Sind Eltern in Sorge? Auf Anfrage bestätigt der Landkreis Peine: „In der Vergangenheit waren die Vorgaben des Landes, hier im Wesentlichen des Kultusministeriums, entsprechend umzusetzen. Über den Niedersächsischen Landkreistag wurde im Vorfeld teilweise die Möglichkeit der Stellungnahme eingeräumt. Aktuell existieren nahezu keine geltenden Regelungen.“

Landkreis Peine hat 16 Luftfilteranlagen beschafft

Und der Landkreis erwartet auch keine Änderungen, was Vorgaben angeht: „Derzeit gibt es keine Anzeichen, die eine entsprechende Erwartungshaltung auslösen“, teilt Sprecher Fabian Laaß in Hinblick auf den möglichen Winterplan des Bundes mit. Seitens des Landkreises Peine seien insgesamt 16 stationäre Luftfilteranlagen für die Schulen in eigener Trägerschaft beschafft, diese seien allerdings nicht alle in Benutzung.

Die Gemeinde Vechelde als Trägerin der Grundschulen in ihrem Bereich verweist ebenso auf das Land beziehungsweise das Kultusministerium. Im Gespräch aber sei die Gemeinde ohnehin mit den Schulen, so teilt es Bürgermeister Tobias Grünert mit: „Die Gemeinde Vechelde pflegt grundsätzlich einen engen Austausch mit den Grundschulen in der eigenen Trägerschaft. Ein entsprechender Austausch erfolgt anlass- und themenbezogen.“ Luftfilteranlagen kommen in Wedtlenstedt, Vallstedt und den weiteren Schulen in der Kommune für die Jüngsten nicht zum Einsatz. „Aufgrund der ausreichenden Möglichkeiten zum Lüften werden an den Grundschulen in unserer Trägerschaft derzeit keine Luftreinigungsanlagen eingesetzt“, heißt es.

Krankheitsfälle an den einzelnen Schulen gibt es vermutlich überall. Ob aber immer eine Corona-Infektion dahintersteht, ist unklar. Denn: „Über die Infektionslage an den Schulen in unserer Trägerschaft können wir keine Auskunft geben. Auskünfte hierzu obliegen den Schulleitungen respektive dem Land Niedersachsen“, sagt Grünert.

Der Landkreis und auch die Gemeinde Wendeburg pflichten hier bei. Die Gemeinde Wendeburg teilt aber mit, dass nach Auskunft der Schulen dort keine „Corona-Lage“ gesehen würde. Vereinzelt würden positive Testergebnisse auftreten. „Dies mag sich saisonbedingt zum Winter hin ändern“, heißt es.

Der Einbau von Luftfilteranlagen sei an allen drei Grundschulstandorten der Gemeinde vorgesehen. „Für die Wendeburger Schule wird der entsprechende Auftrag in Kürze erteilt, die Grundschulgebäude in Meerdorf und Bortfeld folgen später. Die Installation wird je nach Lieferzeit sukzessive umgesetzt“, berichtet die Verwaltung.

Auch wenn die Tests derzeit freiwillig sind, so würde die Schule noch Kits verteilen, berichtet derweil eine Mutter aus Vechelde, die dies begrüßt. Ihr Sohn besucht die neunte Klasse. Die Erziehungsberechtigte findet es gut, dass Schule wieder „normal“ stattfinden kann – ohne Einbahnstraßenverkehr, Kohortenbildung und Homeschooling.

Mutter hat keine Angst vor dem Winter mit Corona

„Corona ist überhaupt nicht sichtbar“, so der Eindruck der Vechelderin. Die Maske würde zwangsläufig noch im Bus getragen, in der Schule vereinzelt. Der Ausfall an der Schule ihres Sohnes sei in einem normalen Rahmen, und nicht immer stecke ja eine Corona-Infektion dahinter, sagt sie. Einzig das dauerhafte Lüften im Klassenraum macht der Mutter zu schaffen – „das kann im Winter ziemlich kalt werden.“ Und Erkältungen seien natürlich nicht ausgeschlossen.

Liliana Circosta-Claußens Sohn Fabio besucht die zweite Klasse und startete somit mitten im zweiten Pandemie-Sommer mit der Schule. Als er im Jahr 2021 eingeschult wurde, fand die Schulfeier mit Test und Maske statt. Fotos von diesem Tag zeugen davon, dass der Mund-Nasen-Schutz zu der Zeit gehörte.

„Als die Kinder sich auf dem Schulhof wieder mischen durften, war die Freude riesig“, erinnert sich die Wendeburgerin, die sich dafür ausspricht, einen Weg zu finden, mit Corona zu leben. Sorge oder gar Angst vor dem Winter hat sie nicht. „Die Kinder haben meiner Meinung nach genug gelitten durch die ganzen Einschränkungen.“

Lesen Sie mehr Artikel über den Landkreis Peine:

Landkreis Peine- Hier finden Weihnachts- und Adventsmärkte statt

Diskussion im Peiner Forum- Sterbekultur ist Lebekultur

Bürgerbus Wendeburg – Fahrgastzahlen steigen stetig

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de