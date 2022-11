Kreis Peine: Dreiste Diebe stehlen Autoräder aus Carport

Peine. In Groß Gleidingen ist es am Wochenende zu dem Diebstahl gekommen. In Klein Lafferde stahlen Unbekannte mehrere Fahrräder.

Unbekannte Täter haben aus einem Carport im Wiedenkamp in Groß Gleidingen einen Satz Sommerräder gestohlen. Der Eigentümer hat die Räder laut Polizei am Samstagnachmittag dort abgelegt und am folgenden Tag festgestellt, dass die Alufelgen entwendet worden sein müssen. Der Schaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.

Mehrere Fahrräder in Klein Lafferde gestohlen

Vor einem Wohnhaus in der Straße Aukammer in Klein Lafferde haben Unbekannte insgesamt fünf Fahrräder gestohlen Das teilte der 39-jährige Geschädigte am Dienstag der Polizei in Ilsede mit. Die Räder, drei Kinderräder, ein Herren- und ein Damenrad, seien am Abend des Vortags vor dem Haus angeschlossen worden. Der Gesamtschaden beträgt mehrere hundert Euro.

red

