Auffahrunfall auf der A2 bei Peine – zwei Lkw stoßen zusammen

Auf der Autobahn 2 hat sich am Montagmittag gegen 12.05 Uhr zwischen den Anschlussstellen Peine-Ost und Hämelerwald ein Auffahrunfall ereignet. Wie die Polizei berichtet, ist ein Lkw, der mit Batterien beladen war, auf ein vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Der Fahrer des vorderen Lkw verletzte sich dadurch leicht. Rettungskräfte brachten ihn in das Peiner Klinikum. Ein Auto fuhr über die Trümmerteile des Unfalls und erlitt so ebenfalls Schaden. Außer dem Lkw-Fahrer verletzte sich allerdings niemand.

Die A2 war in Richtung Hannover zunächst bis etwa 13.20 Uhr vollgesperrt. Seitdem leiteten die Einsatzkräfte den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Durch den Unfall wurden Batterien des auffahrenden Lkw teilweise beschädigt. Eine Umweltbelastung besteht laut Polizei allerdings nicht. Beim Abtransportieren der beschädigten Lkw, merkten die Einsatzkräfte der Feuerwehr, dass sie die Batterien auf ein anderes Fahrzeug umladen müssen. Erst danach können sie den Lkw abtransportieren. Daher ist die A2 in Richtung Hannover aktuell erneut vollgesperrt.

Der Verkehr stockt derzeit noch für etwa fünf Kilometer. Die Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen empfiehlt eine Umleitung über die Bundesstraße 214 an der Anschlussstelle Watenbüttel und Burgdorf, um an der Anschlussstelle Hannover-Ost zurück auf die A2 zu kommen.

red

