Globus Baumarkt – Peiner holt sich tollen Gewinn

Zum 40. Unternehmensjubiläum hat der Globus Baumarkt für seine Kunden ein großes Gewinnspiel veranstaltet. Als Hauptpreise wurden 40 VW Golf GTE Hybrid im Wert von je 43.000 Euro verlost – eines der Autos wurde im Globus-Baumarkt in Stederdorf an Ralf Satzer übergeben. Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben: Strahlend stieg der Peiner in seinen nagelneuen VW Golf GTE Hybrid.

Andreas Oebel, Leiter des Globus-Baumarkts in Stederdorf, hatte ihm den Schlüssel zu seinem „Hauptpreis auf vier Rädern“ übergeben. Satzer ist einer von zwei Glücklichen aus Niedersachsen, die bei der großen Jubiläumsverlosung von Globus einen Hauptpreis gewonnen haben. Unter dem Motto „40 Jahre – Feiern Sie mit!“ hatte der Baumarkt die Rubbellos-Aktion veranstaltet.

„Marktanteil von neun Prozent in Deutschland“

An der Hauptverlosung konnten alle volljährigen Kunden teilnehmen, die den Globus-Baumarkt-Newsletter abonniert und bei der Rubbellos-Aktion mitgemacht haben. Die Gewinner der 40 VW Golf GTE Hybrid wurden bei der Hauptverlosung ermittelt. Außerdem hatten alle Kunden über ein beim Einkauf erhaltenes Rubbellos die Chance auf mehr als 120.000 Sofortgewinne wie Bohrschrauber, Rasenmäher und Notebooktaschen.

Der erste Globus-Baumarkt wurde 1982 im rheinland-pfälzischen Gensingen gegründet. Vier Jahre später entstand in Zweibrücken der mit einer Verkaufsfläche von mehr als 10.000 Quadratmetern damals größte Baumarkt Deutschlands. Es folgte die Ausweitung der unternehmerischen Aktivitäten in Ost-Deutschland. Hier wurde schon kurz nach dem Mauerfall der erste Globus-Baumarkt in Ilmenau eröffnet, bis 2007 folgten 47 weitere Marktgründungen in ganz Deutschland. Heute betreibt das im saarländischen Völklingen ansässige Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG in Deutschland und Luxemburg nach eigenen Angaben insgesamt 90 Globus-Baumärkte; mit einem Umsatz von fast zwei Milliarden Euro im Jahr habe das Unternehmen einen Marktanteil von neun Prozent in Deutschland.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de