Fernsehshow Im Kreis Peine treten in TV-Show Sparerips gegen Tapas an

Für spontane Gäste war an diesem Dienstag im Juli kein Platz frei im „Haus am See“. Stattdessen wechselten sich hier verschiedene Kamerateams ab, während den teilnehmenden Gastronomen von „Mein Lokal, Dein Lokal“ das Essen serviert wurde.

Eixe. Christian Horneffer tritt am Dienstag mit seinem „Haus am See“ in Eixe in der Fernseh-Kochshow „Mein Lokal, Dein Lokal“ an