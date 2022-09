Wagen verschwunden – Feuerwehr Bortfeld bittet um Hilfe

Das Feuerwehrhaus von Bortfeld am Polterdamm. Hier verschwand am Wochenende ein Feuerwehrauto.

Ungewöhnlicher Hilferuf: Die Freiwillige Feuerwehr aus Bortfeld vermisst seit Samstagfrüh ein Auto. Es handelt sich um ein Mannschaftstransportfahrzeug mit der markanten Aufschrift „Jugendfeuerwehr“.

Wie die Feuerwehr auf ihrer Facebook-Seite schreibt, seien Unbekannte in der Nacht zu Samstag – vermutlich gegen 2.30 Uhr – in das Feuerwehrhaus am Polterdamm eingebrochen und hätten den VW-Bus samt Einsatzklamotten mitgenommen.

„Wer das Fahrzeug sieht oder gesehen hat, bitte Info an uns oder an die Polizei“, heißt es aus Bortfeld. Der Aufruf wurde nach kurzer Zeit bereits hundertfach geteilt. Nutzerinnen und Nutzer äußern in den Kommentaren ihr Unverständnis. „In was für einer Gesellschaft leben wir, in der ein Auto geklaut wird, dass nur dazu dient, Menschen zu helfen?“, schreibt etwa ein Nutzer.

mjc

