Demenz und Pflege – hier gibt es Hilfe im Landkreis Peine

Als Wilhelm (Name geändert) auf dem Dachboden nach seinen Koffern kramt, weiß seine Familie, dass etwas nicht stimmt. Wilhelm will seine Mutter besuchen. Doch er ist über 80 und seine Mutter seit Jahrzehnten tot. Wilhelm leidet an Demenz.

Damit ist er nicht allein: Fast 3000 zumeist ältere Bewohner des Landkreises Peine leiden an Alzheimer oder einer anderen Form der Demenz, berichten Katarzyna Galuszka-Stolz und Bianca Kaiser, Pflege-Expertinnen beim Peiner Seniorenstützpunkt. „Sie sind nicht in der Lage, sich selbst zu versorgen.“ Und die Zahl der Dementen wird angesichts der immer älter werdenden Gesellschaft weiter steigen: Statistisch erkranken zehn Prozent der Menschen jenseits der 60.

Die tatsächliche Zahl der Betroffenen liege jedoch noch höher: Denn auch die Angehörigen müssen sich mit der Krankheit auseinandersetzen und die Folgen bewältigen. Allein im Kreis Peine sind also – direkt oder indirekt – viele tausend Menschen mit den Herausforderungen konfrontiert, die mit Demenzerkrankungen einhergehen.

Das kostet Kraft - so viel, dass die Ehefrau von Wilhelm irgendwann nicht mehr weiter weiß und sich an die Pflegeberaterinnen wendet. Ihr Mann kann sich zwar noch selbst anziehen und waschen, mus aber ständig angeleitet und auch kontrolliert werden, berichtet Galuszka-Stolz. Am belastendsten sei für die Frau, dass ihr Mann sie alle fünf Minuten die selben Dinge frage. „Das macht sie fix und fertig.“ Die emotionale Belastung für pflegende Angehörige sei oft immens.

In diesen Fällen hilft der Pflegestützpunkt

Betroffene haben zahllose Fragen: Welche Hilfen sind möglich, wo kann ich Unterstützung bekommen? Wie erhält man eine Pflegestufe – und was macht der medizinische Dienst? Hier hilft der Peiner Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis. Mit Beratungen in seinen Räumen in der Stadt Peine, mit Terminen in den Kommunen des Landkreises und – wo nötig und möglich - mit Hausbesuchen. Mehr als 2500 Gespräche führten die Beraterinnen im Jahr 2021. Trotz Corona. Im laufenden Jahr werden es noch mehr werden, prognostiziert Galuszka-Stolz.

Anlässlich des Welt-Alzheimer-Tages am 21. September wollen sie und ihre Kollegin auf das breite Angebot an Vorträgen, Seminaren und Beratungen hinweisen, das zum Teil in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule stattfindet. „Das ist in diesem Umfang in Niedersachsen einmalig“, erklärt Pflegeberaterin Galuszka-Stolz. Angefangen bei einem Vortrag zu Menschen, deren Angehörige gerade die Diagnose erhalten haben und mit dem Thema Pflege vorher noch nie zu tun hatten.

Die Vorsorgevollmacht: Warum sie so wichtig ist

In einer anderen Veranstaltung wird erklärt, wie man sich auf die Begutachtung durch den Medizinischen Dienst vorbereitet, der den Grad der Pflegebedürftigkeit festsetzt.

Tipps gibt es auch dazu, wie es gelingen kann, die eigenen Bedürfnisse nicht zu vergessen. Denn fast niemand ist darauf vorbereitet, einen Angehörigen zu pflegen. Eine Aufgabe, mit der man 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche konfrontiert ist, erklärt Bianca Kaiser.

Es gebe zahllose Fragen und Erklärungsbedarf: Etwa dazu, wie wichtig eine Vorsorgevollmacht ist. Und zwar, bevor eine Erkrankung wie Demenz da ist. „Ansonsten wird ein gesetzlicher Betreuer bestellt“ – Mit weitreichenden Folgen. Ohne Vollmacht dürfen selbst Ehepartner vom Arzt keine genauen Auskünfte erhalten, Angehörige eines Dementen wäre es untersagt, dessen Post zu öffnen. Auch zum Thema Vorsorgevollmacht gibt es einen Vortrag.

Weil es gut tut, sich mit anderen auszutauschen und zu sehen, dass man nicht allein ist, wurde ein Gesprächskreis für Angehörige ins Leben gerufen. Er findet an jedem ersten Mittwoch des Monats im Seniorenstützpunkt statt.

Auch bei den Gesprächen der Pflegeberaterinnen fließen immer wieder Tränen: Zu quälend ist es zu beobachten, wie geliebte Menschen sich durch die Krankheit verändern. Zu belastend ist die Herausforderung, vor der man zunächst steht. Jeder für sich.

Diese Angebote gibt es

Vorträge

„… und plötzlich muss ich pflegen“; Grundlagen der Pflegeversicherung. 14.9., 11 Uhr. Winkel 31, Peine

• „Psychiatrische Hauskrankenpflege“, 20.9., 19 Uhr, „Forum“, Anna-Margret Janovicz-Platz 1, Peine.

• „Arzneipflanze Gingko“, 27.9., 19 Uhr, Forum Peine.

• „Vorbereitung auf Begutachtung durch medizinischen Dienst“, 18.10., 19 Uhr, Forum.

• „Ernährung im Alter“, 25.10., 19 Uhr, Forum.

• „Wohnraumanpassung“, 1.11., 19 Uhr. Forum.

• „Schwerbehindertengesetz“, 8.11., 19 Uhr. Forum.

•Ätherische Öle, 15.11. 19 Uhr, Forum.

• „Vorsorgevollmacht und Betreuungsverfügung“, 29.11., 19 Uhr, Forum, Peine.

• „Steuern und Behinderung“, 24.1.23, 19 Uhr, Forum, Peine.

Anmeldung und Informationen: Senioren- und Pflegestützpunkt im Landkreis, Winkel 31, Peine. Telefon (05171) 40 19 100. Der Stützpunkt ist die zentrale Anlaufstelle für ältere, von Pflegebedürftigkeit bedrohte Menschen und deren Umfeld. Die Beratung dort ist kostenlos.

Kurse (möglich als Bildungsurlaub, Anmeldung über Kreisvolkshochschule Peine):

• Versorgung und Umgang mit an Demenz erkrankten Menschen,28.11.–2.12.

•Qualifizierung Betreuungskräfte/Alltagsbegleiter. 23.–27.1.23

