Ilsede: Tankstelle überfallen – Angestellter mit Pistole bedroht

Ilsede. Zwei Maskierte überfielen am Freitagabend eine Tankstelle in Groß Ilsede und bedrohten den Mitarbeiter. Außerdem: Mehrere Einbruchsversuche in Peine.

In Groß Ilsede haben zwei unbekannte Täter eine Tankstelle überfallen. Nach einer Meldung der Polizei betraten die Täter die Tankstelle am späten Freitagabend gegen 22:50 Uhr. Beide trugen eine Maske, bedrohten den Angestellten im Verkaufsraum der Tankstelle mit Pistolen und forderten die Herausgabe von Bargeld. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die genaue Höhe des Diebesgutes steht noch nicht fest.

Mehrere versuchte Einbrüche in Peine und Lengede – Aufhebeln der Türe gelingt nicht

Unbekannte Täter haben versucht in die Geschäftsräume des Seniorenheims am Fuhsering in Peine einzubrechen. Wie die Polizei berichtet, versuchten die Täter zwischen Donnerstagnachmittag 16.30 Uhr und Freitagmorgen 7.10 Uhr, eine Tür im Seniorenheim aufzuhebeln. Das gelang ihnen jedoch nicht. Dennoch richteten die Täter einen Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro an.

Am Freitagmittag gegen 12:15 Uhr versuchten Unbekannte auch in ein Mehrparteienhaus in der Woltorfer Straße in Peine einzubrechen. Der Täter versuchte, die Haustür mit verschiedenen Werkzeugen zu öffnen, schaffte dies aber nicht. Ein Schaden entstand in diesem Fall nicht.

Bereits an einem Wochenende im August, zwischen dem 27. und 29. August, hatte es in der Lafferder Straße in Lengede einen versuchten Einbruch gegeben. Den bislang unbekannten Tätern gelang es allerdings nicht, in den Hundefriseursalon einzudringen. Trotzdem entstand ein Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

