Peine. Auf dem Schwarzen Weg in Peine ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Der Polizei-Überblick für Peine.

Zwei Menschen haben sich bei einem Verkehrsunfall in Peine am Montag leicht verletzt. (Symbolbild)

Polizei Peine An A2-Auffahrt: Zwei Menschen verletzen sich bei Unfall in Peine

Auf dem Schwarzen Weg in Peine ist es am Montagabend zu einem Unfall gekommen. Zwei Autos kollidierten nahe der A2-Auffahrt. Zwei Menschen verletzten sich laut Peines Polizei leicht.

Gegen 19.45 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Auto auf dem Schwarzen Weg in Richtung Stederdorf, ein 27-Jähriger mit seinem Wagen in die Gegenrichtung. Dieser wollte nach links auf die Autobahn in Fahrtrichtung Berlin abbiegen – und missachtete die Vorfahrt des 22-Jährigen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sowohl der 22-Jährige als auch eine minderjährige Insassin erlitten leichte Verletzungen bei der Kollision. Die beschädigten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Angaben zur Schadenshöhe kann die Polizei derzeit nicht machen.

Reifenstecher in Ölsburg aktiv – Fahrer mit 2 Promille in Eixe unterwegs

Im Fontaneweg in Ölsburg sind zwei Fahrzeige beschädigt worden. Unbekannte haben zwischen Sonntag, 16 Uhr, und Montag, 12.30 Uhr, jeweils einen Reifen zweier am Straßenrand parkender Autos zerstochen. Der Schaden liegt bei etwa 400 Euro. Die Polizei in Ilsede bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (05172) 370750.

Mehr Nachrichten aus dem Kreis Peine:

In Eixe wiederum hat die Polizei einen Mann im Verdacht, unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis Auto gefahren zu sein. Der Mann soll zudem bei seiner Fahrt gegen ein abgestelltes Fahrrad gefahren sein, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Als die Polizei den 46-Jährigen am Montagabend antraf, ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp über 2 Promille. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und untersagte dem Mann die Weiterfahrt.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de