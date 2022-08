Energie sparen: Peiner Bäder senken Beckentemperatur

Ilsede/Peine. Im Sommer schon an den Winter denken! Aus Energiespar-Gründen wurden die Beckentemperaturen im Freibad Gadenstedt und im P3 nun gesenkt.

Die minimale Temperatur des Wassers im Freibad am Bolzberg in Gadenstedt wurde nun um 2 Grad Celsius auf 21 Grad Celsius abgesenkt.

Wegen der aktuellen Lage zur Entwicklung der Energieversorgung in Deutschland – ausgelöst durch den Krieg in der Ukraine – werden von der Bundesregierung Pläne zur Einsparung von Energie entwickelt.

Die Gemeinde Ilsede ist sich ihrer Verantwortung bewusst und überprüft derzeit, welche Maßnahmen getroffen werden können, um den Energieverbrauch in ihrem Bereich zu senken. Aus diesem Grund wurde nun die minimale Temperatur des Wassers im Freibad am Bolzberg um 2 Grad Celsius auf 21 Grad Celsius abgesenkt. „Diese Temperatur ist für einen ungetrübten Freibadbesuch ausreichend und stellt so einen Beitrag zur Versorgungssicherheit dar. Es wird um Verständnis für diese Maßnahme gebeten“, hob Ilsedes Bürgermeister Nils Neuhäuser genannt Holtbrügge hervor.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Einen ähnlichen Schritt waren die Stadtwerke Peine bereits im „P3 Freibad“ gegangen. Dort wird bereits seit Mitte Juli auf die zusätzliche Beheizung der Schwimmbecken für den Rest der Freibadsaison verzichtet. „Das P3 leistet damit seinen Energiesparbeitrag, um die drohende Gasmangellage im Winter abzumildern. Diese Entscheidung fiel angesichts des außerordentlich warmen Sommers nicht schwer“, teilten die Stadtwerke mit.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de