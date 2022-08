Wohnraum für Flüchtlinge gesucht

Bereits seit März kommt es, auch aufgrund des Krieges in der Ukraine, zu einem erhöhten Zuzug von geflüchteten Personen nach Deutschland und somit auch in den Landkreis Peine. Die Unterbringung der geflüchteten Personen stellt die Gemeinden, die Stadt Peine, aber auch den Landkreis Peine vor immer größere Herausforderungen. „Auf diesem Wege möchten wir daher bitten, aktuell oder in absehbarer Zeit zu vermietende Wohnungen oder Häuser per E-Mail an ukrainehilfe@landkreis-peine.de zu melden“, erklärt stellvertretende Kreissprecherin Katja Schröder. „Bitte geben Sie dabei auch an, wo sich das zu vermietende Objekt befindet, damit eine Weiterleitung des Angebotes an die zuständige Gemeinde oder die Stadt Peine erfolgen kann.“ Zurzeit leben ungefähr 1500 Ukrainer im Landkreis.

red

