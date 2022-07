Unbekannte klauen VW in Vechelde – 40.000 Euro Schaden

Peine. Autodiebe schlugen in Vechelde zu und in Hohemhameln war eine Frau mit über 3 Promille unterwegs – der Polizeibericht aus Peine.

Das Symbolbild zeigt, wie mit einem Schraubenzieher eine Autotür geöffnet wird. In Vechelde wurden zwei Autobesitzer in der Nacht zu Dienstag die Opfer von Autoaufbrechern.

In Vechelde kam es zu einem teuren Autodiebstahl. Wie die Polizei Peine am Mittwoch berichtet, haben Unbekannte zwischen in der Nacht zu Dienstag in der Valkeakoskistraße zwischen 22 Uhr 4.30 Uhr einen Volkswagen T6 gestohlen.

Der Van war in einer Parkbucht vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt. Laut Polizei können zum Tatgeschehen bisher keine Angaben gemacht werden, der Schaden liegt aber bei mindestens 40.000 Euro. Nun suchen die Ermittler Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bei der Polizei Vechelde unter Telefon 05302/930490.

Frau ist mit 3,8 Promille in Hohenhameln unterwegs

Auch für einen weiteren Fall sucht die Polizei Vechelde Zeugen: In der Ludwig-Quidde-Straße hatten unbekannte Täter zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 17 Uhr einen Wagen aufgebrochen und den Tacho ausgebaut. Schaden laut Polizei: Mindestens 700 Euro.

Zuletzt berichtet die Polizei noch von einer Trunkenheitsfahrt. In der Marktstraße in Hohenhameln hielten Beamte am Dienstag um 18 Uhr eine 55-Jährige an. „Anhaltspunkte deuteten auf einen Alkoholkonsum“, schreibt die Polizei.

Der Atemalkoholtest ergab 3,8 Promille. Die Frau musste eine Blutprobe und ihren Führerschein abgeben. Die Polizei ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr. red

