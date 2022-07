Schulen im Kreis Peine Bauen in Ferien – Kreis Peine investiert 4,25 Millionen Euro

Eine Millionensumme steckt der Landkreis Peine alleine in das Groß Ilseder Gymnasium: Dabei geht aber noch gar nicht um die grundlegenden Sanierung des Schulzentrums.

Peine. In den Sommerferien geht das Geld vor allem in die Schulen – wir verraten, in welche. Aber auch noch andere Bereiche bedient der Landkreis.