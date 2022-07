Großbrand in Stederdorf – zahlreiche Feuerwehren im Einsatz

In Stederdorf brannte am Montagmorgen eine Lagerhalle in vollem Ausmaß. Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot vor Ort.

In Stederdorf standen am Montagmorgen mehrere Lagerhallen an der Edemissener Straße in Vollbrand. Zahlreiche Feuerwehrleute sind am Morgen im Einsatz – aus dem Landkreis Peine wie aus Braunschweig und Hannover. Die Einsatzkräfte waren mit vier Drehleitern im Einsatz. Das Feuer ist gegen 7.30 Uhr immer noch nicht vollständig gelöscht.

Die Lage besonders gefährlich machten auf dem Gelände gelagerte Gasflaschen, die immer wieder explodierten. Das Feuer griff auf ein benachbartes Wohnhaus über, das ebenfalls stark beschädigt wurde.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Ein Bild der Verwüstung nach dem Großbrand am Montagmorgen in Stederdorf. Foto: Jörg Koglin

Die Rauchwolke war am Montagmorgen von Weitem zu sehen.

Appell an Anwohner: Türen und Fenster geschlossen halten

Anwohnerinnen und Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch an Autofahrerinnen und Auto geht der Appell: Lüftung abstellen, Fenster und Türen geschlossen halten – und das Gebiet weiträumig umfahren! Für den Feuerwehreinsatz sind einige Straßen gesperrt.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

Mehr News aus dem Kreis Peine:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de