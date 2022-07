Feuerwehr löscht Brände in Eickenrode und Abbensen

Edemissen. Die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edemissen löschten zwei Brände, erste Dienstagabend in Eickenrode, der zweite Mittwochnacht in Abbensen.

Mittwochnacht um 2.23 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Gebäudebrand in Abbensen gerufen.

An einem Strommast in Eickenrode ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen und hatte auf die umliegende, Vegetation übergegriffen. „Um 20.45 Uhr sind die Feuerwehren Eickenrode, Edemissen, Wipshausen, Oelerse, Plockhorst und Eddesse alarmiert worden“, berichtet Eileen Selle, Pressesprecherin der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edemissen. „Das Feuer wurde schnell abgelöscht und dadurch ein Ausbreiten verhindert.“

Der nächste Einsatz folgte wenige Stunden später, Mittwochnacht gegen 2.30 Uhr, ein Gebäudebrand in Abbensen. Alarmiert wurden die Feuerwehren Abbensen, Edemissen, Oelerse, Plockhorst und Eddesse. „In der Küche eines Wohnhauses war ein Brand ausgebrochen“, berichtet Eileen Selle. Die Helfer hätten unter Atemschutz das Feuer bekämpft, die Räume durch Ventilation von Rauch befreit und mit einer Wärmebildkamera das Gebäude kontrolliert.

Im Einsatz waren neben der Feuerwehr ein Rettungswagen und von der Landespolizei ein Funkstreifenwagen sowie die Brandursachenermittlung.

