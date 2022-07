Peine. In der Bar in der Peiner Bahnhofstraße gab es am Sonntag mehrere Verletzte. Die Polizei vermutet als Grund den „Streit zweier Großfamilien“.

Polizei Peine Nächster Großeinsatz in Peine: Blutiger Streit in Sportsbar

Nach der Massenschlägerei am Samstagabend in der Peiner Südstadt hat die Polizei am Sonntagmittag erneut bei einer blutigen Auseinandersetzung in der Bahnhofstraße eingreifen müssen. Sie ermittelt wegen Landfriedensbruch, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung.

Wie die Peiner Polizei mitteilt, soll gegen 13.55 Uhr eine Personengruppe aus etwa 15 bis 20 Personen eine Sportsbar aufgesucht haben. Die Gruppe beleidigte und provozierte die darin befindlichen Personen. Die Polizei prüft derzeit, ob Einzelne mit Schlagwerkzeugen oder Messern bewaffnet waren. „Im Verlauf der Auseinandersetzung wurden mehrere Personen verletzt, eine Glasscheibe der Sportsbar ging zu Bruch.“

Polizei mit Großaufgebot bei Peiner Sportsbar in der Nähe des Bahnhofs

Die Polizei rückte erneut mit einem Großaufgebot an Kräften an. „Bereits beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte konnten vor der Bar frische Blutspuren festgestellt werden“, heißt es von der Polizei.

Die Beamten stellten demnach mindestens 50 Personalien fest. Grund für die Auseinandersetzungen sei „offensichtlich ein Streit zweier Großfamilien, die in einem verwandtschaftlichen Verhältnis zueinander stehen“. Was die Ursache für den expliziten Streit am Sonntagmittag war, kann die Polizei noch nicht abschließend sagen. „Hierzu sind weitere Ermittlungen und Vernehmungen erforderlich.“

Peine: Polizei will mit Präsenz weitere Eskalation verhindern

Welche Konsequenzen folgen aus dem erneuten Einsatz? „Die Polizei wird in nächster Zeit an relevanten Örtlichkeiten Präsenz zeigen, damit es zu keiner weiteren Eskalation kommt.“

Im Juni ist ein Großaufgebot an Polizei notwendig gewesen, um an der besagten Sportsbar in der Südstadt einen mutmaßlichen Dealer dingfest zu machen. 2015 hat es in der Südstadt zwei Massenschlägereien gegeben, 2017 eine am Peiner Bahnhof.

red

