Polizei Peine warnt vor Betrugsmasche mit falschen Polizisten

Peine. „Falsche Polizeibeamte“ veruschen auch in Peine, vor allem ältere Menschen um ihr Geld zu bringen. Die Polizei gibt Tipps, was zu tun ist.

Polizisten erkennt man an Uniform und Dienstwaffe. Betrüger geben sich aber ebenso als Polizisten aus und versuchen, vor allem ältere Menschen zu betrügen. Davor warnt die echte Polizei (Symbolbild).

Immer wieder sind laut Polizei Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um Geld und andere Wertgegenstände zu ergaunern. In der jüngsten Vergangenheit ist im Landkreis Peine eine neue Variante der Betrugsmasche durch falsche Polizeibeamte aufgetreten.

Auch hier sind laut Polizei vornehmlich ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger das bevorzugte Ziel der Betrüger. Daher warnt die echte Polizei nun in einer Mitteilung.

Falsche Polizisten rufen in Peine Seniorinnen und Senioren an

Die Täter rufen laut Polizei bei den Opfern an, geben sich als Polizeibeamte aus und informieren über angebliche Einbrüche oder festgenommene Einbrecher in der Nähe. Ziel des Gespräches ist es, die Angerufenen dazu zu bringen, Bargeld und andere Wertgegenstände an die Täter zu übergeben. Die Betrüger haben es dabei vor allem auf EC- und Kreditkarten der Opfer abgesehen. Ihre Masche wandeln sie immer wieder ab.

Durch geschickte Gesprächsführung schaffen es die Täter, ihren Zielen die PIN-Nummer zu entlocken. Später überzeugen sie das Opfer, die dazugehörige Karte im Briefkasten oder an einem anderen öffentlich zugänglichen Ort abzulegen, damit der vermeintliche Polizist die Karte in Sicherheit bringen könne.

90-Jährige aus Edemissen um vierstellige Summe gebracht

Zuletzt wurde eine 90-jährige Frau in der Gemeinde Edemissen so Opfer von Betrügern, diese konnten eine vierstellige Summe vom Konto abheben, bevor der Betrug auffiel.

Daher der eindringlichen Hinweise der Polizei:

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis

am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis Sind Sie bereits Opfer geworden, zeigen Sie die Tat unbedingt bei der Polizei an. Dies kann der Polizei helfen, Zusammenhänge zu erkennen, andere Personen entsprechend zu sensibilisieren und die Täter zu überführen.

Die Polizei empfiehlt den Angehörigen oder nahestehenden Personen von älteren Menschen: Informieren und sensibilisieren Sie Angehörige und Bekannte. Sprechen Sie mit ihnen über die Methoden der Trickbetrüger.

