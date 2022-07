Vollsperrung – A2-Freigabe bei Peine am Montag ab 18.30 Uhr

Die Freigabe der Autobahn 2 (A2) zwischen dem Kreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine in Fahrtrichtung Braunschweig/Berlin – sie verzögert sich leicht: „Um 18.30 Uhr heben wir die Vollsperrung auf, ab dann ist dort wieder freie Fahrt“, kündigt Mathias Schmidt, Projektleiter bei der Autobahn GmbH, an. Ursprünglich sollte die A2 bereits um 18 Uhr freigegeben werden.

„Baulich sind wir um 18 Uhr fertig“, betont Schmidt. Aus Gründen, die der Projektleiter nicht preisgeben will, gebe es aber die Verzögerung. „Wir sind froh, wenn die Autobahn wieder befahrbar ist“, betont Yannik Schlüter von der Peiner Polizei. Der Verkehr auf der Umleitungsstrecke durch den Landkreis Peine sei während der Zeit der Baustelle – 96 Stunden – heftig gewesen, vielerorts sind verstopfte Straßen die Folge. Zu guter Letzt hat es am heutigen Montag noch einen Auffahrunfall im Bereich B 65/B 494 bei Berkum gegeben. Gegen 13.25 Uhr ist ein PKW auf einen LKW aufgefahren. „Wir waren sofort draußen: Nach 15, 20 Minuten lief der Verkehr wieder“, berichtet Schlüter.

Viele Umleitungsstrecken

Grund für die Vollsperrung ist eine Fahrbahnerneuerung auf einer Länge von drei Kilometern zwischen Hämelerwald und Peine. Für den Regionalverkehr aus Hannover in Richtung Braunschweig/Berlin gibt es diese Umleitungsstrecke: von der A2 am Kreuz Hannover Ost auf die Autobahn 7 (A7) zur Anschlussstelle Anderten, und von dort weiter auf der Bundesstraße 65 über Sehnde, Rethmar (Region Hannover), Mehrum und Schwicheldt (beides Kreis Peine) nach Peine, wo es wieder auf die A2 in Richtung Braunschweig geht.

Der überregionalen Verkehr soll vom Kreuz Hannover-Ost auf die A7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter fahren, von dort auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und über die A391 zurück zur A2 in Richtung Berlin. Nach sehr viel weiträumiger ist die Umleitung für den Schwerlastverkehr: aus Dortmund auf die A44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Südwest, von dort auf die A7 zum Dreieck Salzgitter und auf die A39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und über die A391 zur A2 in Fahrtrichtung Berlin. Die Fahrtrichtung von Braunschweig/Berlin in Richtung Hannover/Dortmund ist frei.

