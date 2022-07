Lengede. Lengede feiert von heute an 50-jähriges Bestehen. Heute Abend spielt die Partyband „Big Maggas“, am Sonntag gibt es ein großes Familienfest.

Die „Big Maggas“ treten am Freitag in Lengede auf.

50 Jahre Lengede 50 Jahre Lengede: Die Party beginnt am Freitag

Es ist ein runder Geburtstag, und der wird ab heute gebührend gefeiert: Die Gemeinde Lengede besteht seit 50 Jahren.

Das Fest beginnt heute mit dem Open-Air-Konzert der Hamburger Partyband „Big Maggas“ auf dem Festplatz am Schachtweg. Der Eintritt ist frei. Die Band spielt von 20.30 bis 21.30 Uhr, davor und danach gibt es Disco-Musik.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie auch über Lengede:

Am Samstag folgt der Festakt mit geladenen Gäste in der Mehrzweckhalle der Grundschule Lengede, am Sonntag das große Familienfest rund ums Lengeder Rathaus. Das Bühnenprogramm beginnt um 14 Uhr, zusehen sind Auftritte der Sportvereine, des Kindergartens und der Schule sowie der Feuerwehr: Den Abschluss bildet die Band „Triple F“ mit Gitarrenrock.

Die Partnergemeinden feiern mit

Die Partnergemeinden aus Alvesta (Schweden), Dabrowa (Polen), Ribemont (Frankreich) und Werfen (Österreich) bieten ihre Spezialitäten wie Süßigkeiten und Käse an. Für Kinder sind eine Hüpfburg und ein Surf-Simulator aufgebaut. Eine Ballonkünstlerin bietet Kinderschminken an.

Das gemeindliche Jugendzentrum hat einen Actionbound entwickelt und baut eine Green-Screen-Fotostation auf. Auf dem Vallstedter Weg fährt die Kleinbahn: Dafür wird er vom Bodenstedter Weg bis zum Gärtlingsweg für den Verkehr voll gesperrt.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de