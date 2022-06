Feierliche Entlassung der Abschlussklassen in Groß Ilsede

Groß Ilsede. Sie haben es geschafft: Die 9. und 10. Klassen der Grund- und Hauptschule in Groß Ilsede wurden in einer Feierstunde verabschiedet.

Die Aula des Schulzentrums Groß Ilsede war festlich geschmückt und die Schulabgänger der 9. und 10. Klassen schon aufgeregt. Die feierliche Abschlussfeier der frisch gebackenen Ehemaligen war der Grund. Im Schuljahr 2021/22 wurden 20 Realschulabschlüsse und drei erweiterte Realschulabschlüsse erreicht. Das ist ein tolles Ergebnis für die Hauptschule in Groß Ilsede.

Nach den Begrüßungsworten der Schulleiterin Claudia Taylor haben die Kreisrätin Bettina Conrady, der stellvertretende Ortsbürgermeister Frank Busse und der Kreistagsabgeordnete Sebastian Hebbelmann den Schülerinnen und Schülern für ihre berufliche Zukunft alles Gute mit auf den Weg gegeben. Auch die Vorsitzende des Fördervereins und die Elternvertreterin wussten in den Grußworten, die scheidende Schülerinnen und Schüler zu erreichen und ihnen neben Glückwünschen gute Ratschläge für das weitere Leben mit auf den Weg zu geben.

Die beiden Schülersprecher der Klassen 10a (Darren Niestrat) und 10b (Merle Großmann) blickten augenzwinkernd auf ihre vergangene Schulzeit zurück und begeisterten die Anwesenden. Ebenso wie die Klassenlehrerin Mareke Christophers und Klassenlehrer Thomas Wiegand, die aus einer Kiste Erinnerungsstücke der letzten sechs Schuljahre zogen und lustige Anekdoten dazu verlauten ließen. Der ein oder andere Lacher war ihnen garantiert.

Die Schulband, geleitet von Daniel Bauer, hat mit musikalischen Beiträgen zum Gelingen der Abschlussfeier beigetragen.

In der lebendigen Ansprache von Schulleiterin Taylor ging es in einer Geschichte um Löwen, die sich selbst und ihre Bestimmung erkennen – so wie den Schulabgängerinnen und Schulabgängern, die für ihren neuen Lebensabschnitt nach der Schule auch ihre Bestimmung erkennen werden, dabei Selbstbewusstsein brauchen und an sich glauben sollen.

Im Außenbereich des Schulzentrums fand die Feier im Anschluss bei Erfrischungen und Getränken ihren Ausklang.

Folgende Schülerinnen und Schüler haben ihr Abschlusszeugnis erhalten:

Klasse 9a: Riad Al Nasser, Maximilian Mundt; Klassenlehrerin: Daniela Baum.

Klasse 9b: David Cleve, Can Kut Kanatli, Max Pridik, Kareem Sulaiman Koro, Maximilian Will, Mateusz Wozniak; Klassenlehrerin: Ines Grune.

Klasse 9c: Leon Bröker, Celine Drewes, Hanna Kiehne, Dennis Knopf, Nico Löhnert, John-Justin Sczypior, Mailin Wildt, Klassenlehrerin: Dominik Röpke.

Klasse 10a: Sarah Alissa, Leander-Noel Aretz, Joell Bodenstedt, Gordon Bollmann, Aalijah Dusinkiewicz, Matti Fischer, Marvin Geestmann, Natascha Grimm, Marie Hartkopf, Tom Hollstein, Helin Kaciran, Rama Kassas, Leon Müller, Fabienne Neumann, Darren Niestrat, Silwan Onal, Kerim Satara, Torge Siedentop, Lukas Voges; Klassenlehrerin: Mareke Christophers.

Klasse 10b: Ahmad Al Sheikh Taha, Said Alsalahi, Aras Arica, Kimberly Bienas, Ben-Luca Grösch, Merle Großmann, Allegra Hajdari, Lesley-Ann Hassel, Nick Kruppa, Jasmin Marcol, Kevin Mende, Robin Richter, Chris Janik Ritschel, Adrienne Scheirich, Maurice Wiegand; Klassenlehrer: Thomas Wiegand.

Jahrgangsbeste: Kevin Dill (erweiterter Realschulabschluss), Annalena Grimpe (erweiterter Realschulabschluss), Leon Maleschitsch (erweiterter Realschulabschluss)

