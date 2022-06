Autobahn 2 bei Peine ab Donnerstag bis Montag gesperrt

Peine. Betroffen ist die Fahrtrichtung Berlin. An mehreren Anschlussstellen ist das Auffahren nicht möglich. Das ist der Grund für die Behinderungen.

Autofahrer aufgepasst: In der Zeit von Donnerstag, 30. Juni (18 Uhr), bis Montag, 4. Juli, (18 Uhr), wird zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine die Autobahn 2 in Fahrtrichtung Berlin auf zirka drei Kilometer Länge die Fahrbahndecke erneuert. Der Abschnitt ist in diesem Zeitraum für den Verkehr gesperrt.

Auf Grund der Vollsperrung ist in dieser Zeit das Auffahren an folgenden Anschlussstellen nicht möglich: Kreuz Hannover-Ost, Lehrte, Lehrte-Ost und Hämelerwald.

A2-Richtungsfahrbahn Dortmund nicht betroffen

Die Richtungsfahrbahn Dortmund ist von der Sperrung nicht betroffen. Die Umleitungen sind bereits ausgeschildert. Die zuständige Außenstelle Hannover der Autobahn-GmbH bittet alle Verkehrsteilnehmenden um Verständnis für diese Einschränkungen.

