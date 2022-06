Klein Oedesse. Feuer an einem Haus an der L 320 in Klein Oedesse: Rund 60 Feuerwehrleute rückten aus, um das Feuer zu löschen.

Feuerwehreinsatz an der L 320 Feuerwehr löscht Brand an Haus in Klein Oedesse

Die Holzverkleidung über einer Eingangstür an einem Wohnhaus an der Ortsdurchfahrt in Klein Oedesse (Landesstraße 320) war am Montag in Brand geraten: Die Feuerwehr wurde um 13.11 Uhr alarmiert, und gleich mehrere Ortswehren der Gemeinde Edemissen rückten aus: Plockhorst, Abbensen, Oelerse, Edemissen. Zudem wurde der Einsatzleitwagen 1 aus Peine angefordert und die Drehleiter, eine aus drei Fahrzeugen bestehende Einheit. Auch der Kreisbrandmeister, der stellvertretende Edemisser Gemeindebrandmeister und die Polizei waren am Einsatzort.

Sechs Trupps bekämpften den Brand. Die Einsatzkräfte arbeiteten dabei unter Atemschutz, berichtet Eileen Selle, Pressesprecherin der Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Edemissen. Zum Zeitpunkt des Brandes hätte sich niemand in dem Haus aufgehalten. „Niemand wurde verletzt.“

Klein Oedesse: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Nachdem das Feuer gelöscht war, wurden im Innern des Hauses die Decken abgetragen – eine Sicherheitsmaßnahme, damit sich das Feuer nicht neu entfachen kann. Und das Haus wurde belüftet: Der Brandgeruch liegt auch am frühen Abend noch in der Luft.

Im Einsatz waren insgesamt 60 Feuerwehrleute. „Der Einsatz war um 16.30 Uhr beendet“, berichtet die Pressesprecherin der Edemisser Wehren abschließen. Wie es zu dem Brand kommen konnte, das sollen nun die Brandermittler des Landkreises herausfinden.

