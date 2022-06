Vollsperrung zwischen Hämelerwald und Peine

In der Zeit von Donnerstag, 30. Juni (18 Uhr) bis Montag, 4. Juli (18 Uhr) wird zwischen den Anschlussstellen Hämelerwald und Peine in Fahrtrichtung Berlin auf etwa 3 km Länge die Fahrbahndecke erneuert. In dieser Zeit ist zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine die Fahrbahn in Richtung Berlin voll gesperrt. Die Bauarbeiten werden im 24-Stunden-Betrieb ohne Unterbrechung durchgeführt.

Die Vollsperrung zwischen dem Autobahnkreuz Hannover-Ost und der Anschlussstelle Peine ist mit einer weiträumigen Umleitung verbunden:

Der Verkehr auf der A 2 aus Richtung Westen bzw. Dortmund kommend wird am Kreuz Hannover-Ost auf die A 7 nach Süden bis zum Dreieck Salzgitter geleitet. Von hier geht es dann auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West und von dort auf die A 391 zurück zur A 2.

Alle Verkehrsteilnehmenden werden frühzeitig und weiträumig via LED-Tafeln auf die Sperrung und die Umleitungsstrecken aufmerksam gemacht. So z.B. auch auf der A 27 aus Bremen kommend.

Dem Lkw-Verkehr wird empfohlen, auch auf folgende Strecken auszuweichen:

Aus Richtung Dortmund kommend auf die A 44 in Richtung Kassel bis zum Dreieck Kassel-Südwest fahren. Von hieraus auf die A 7 Richtung Norden bis zum Dreieck Salzgitter, und auf die A 39 bis zum Dreieck Braunschweig Süd-West. Hier dann auf die A 391 zurück zur A 2 mit Fahrtrichtung Berlin.

Die Außenstelle Hannover der Autobahn GmbH des Bundes und der ADAC Niedersachen/Sachsen-Anhalt e.V. bitten um Verständnis für diese Einschränkungen und um erhöhte Aufmerksamkeit auf allen Umleitungsstrecken.

