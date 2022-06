Mann will Waren aus Peiner Supermarkt stehlen – doch er fällt auf

In dem Rewe-Markt in der Peiner Fritz-Stegen-Allee ist es am Dienstag zu einem versuchten Diebstahl gekommen. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 32-Jähriger gegen 15.30 Uhr das Geschäft mit einem prall gefüllten Einkaufswagen verlassen. Doch Mitarbeitern des Marktes fiel das auf, und sie sprachen ihn an.

Der 32-Jährige versuchte anschließend wegzulaufen, konnte aber bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei festgehalten werden. Insgesamt befanden sich Waren im Wert von mehreren hundert Euro im Einkaufswagen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Gegen zehn Uhr ist die Polizei aus Ilsede am Dienstag zu einer beschädigten Gasleitung gerufen worden. Im Mühlenring in Adenstedt ist bei Erdarbeiten ein Leck in einer Gasleitung verursacht worden. Ebenfalls vor Ort war die Freiwillige Feuerwehr aus Adenstedt und der örtliche Gasversorger, der das Leck schnell verschließen konnte, so dass keine weitere Gefahr bestand, berichten die Beamten.

red

