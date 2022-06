In diesem Taubenschlag gibt es Nistplätze, Futter und frisches Wasser für die Stadttauben. Der Taubenschlag - er steht auf einem Privatgelände - tauscht die Taubenschutzgruppe des Tierschutzvereins Eier gegen Attrappen aus. Auf lange Sicht wird so der Bestand an Stadttauben verringert.