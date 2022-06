Peiner Filmcrews bei Braunschweiger Filmklappe erfolgreich

Peine. Die Crews des Peiner Gymnasiums am Silberkamp gelingt mit „Der Bruch“ Platz 1 in der Klasse 7 bis 10.

Aus den Händen der Ersten Kreisrätin des Landkreises Peine, Bettina Conrady, erhielten fünf Filmcrews des Peiner Gymnasiums am Silberkamp ihre Geld- und Sachpreise der Braunschweiger Filmklappe. Schon seit vielen Jahren sind Peiner Filmteams ganz vorn mit dabei und wurden bereits beim Landesentscheid, der Niedersachsen Filmklappe, als Sieger ausgerufen.

Besonders die Filmcrews des Gymnasiums am Silberkamp, rund um den ausgebildeten Filmlehrer Christian Schanz, waren schon mehrfach erfolgreich. Die Schülerinnen und Schüler samt stolzer Schulleitung konnten sechs unterschiedliche Preise entgegennehmen. Der Landkreis Peine stellt seit Anbeginn des Wettbewerbs einen mit 200 Euro dotierten Hauptpreis zur Verfügung, den Conrady an die Filmemacher von „Der Bruch“ überreichte. Ihnen gelang der Sieg in der Klasse 7 bis 10.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Sonderpreise für „Das Ritual“ und „DIVOC-25, Eine Pandemie“

„Für meinen ersten Termin am Gymnasium am Silberkamp ist das eine ganz besonders schöne Aufgabe, die ich gern übernehme“, erklärte Conrady und lobte die Schülerinnen und Schüler für ihren Einfallsreichtum, aber auch die Arbeit des Film-Lehrers Christian Schanz. Ebenfalls ein Lob ging an Schulleiter, Simon Speer, der die kreativen Filmcrews nach Möglichkeit unterstützt. Einen 2. Preis überreichte Conrady an die Filmcrew von „Zusammen getrennt“, die kostenlos ins Kino gehen darf.

Zwei Sonderpreise wurden ebenfalls übergeben. Für „Das Ritual“, einen spannenden „Genre“-Film gab es den Preis von Maxima aus dem Ratsgymnasium, die schon seit Jahren bei der Braunschweiger Filmklappe Mitglied der Schülerjury ist.

Der neue Organisator der Filmklappe, Christoph Raab, war aus Braunschweig angereist, um die jungen Filmemacher für den Film „DIVOC-25, Eine Pandemie“ mit dem Sonderpreis „Aktualität“ auszuzeichnen.

Ersten Plätze sind automatische für die Niedersachsen Filmklappe nominiert

Den mit 100€ dotierten Preis für besonders herauszuhebende Leistungen, die „Goldene SeptiNuss“, wurde von Nicol Natascha Septinus, Medienpädagogische Beraterin des NLQ und Spenderin des Preises, ebenfalls persönlich überreicht. Dieser Preis ging an Amin Weber, der diesen leider nicht selbst entgegennehmen konnte, dafür aber seinen Bruder beauftragte. Amin Weber stach mit seiner Umsetzung des Radiosprechers in „DIVOC-25 Eine Pandemie“ heraus, und konnte so den Preis für sich beanspruchen. „Es ist immer wieder schön zu erleben, wie Schülerinnen und Schüler sich kritisch-kreativ mit sich, der Umwelt und dem allgemeinen Geschehen auseinandersetzen und dabei ihre Kenntnisse in der Arbeit mit digitalen Medien, ihre soziale Kompetenz und natürlich auch ihr Durchhaltevermögen unter Beweis stellen“, sagte Septinus. „Filme schauen kann jeder, aber eigene Filme machen, da gehört schon etwas dazu. Schön, wenn diese Kompetenzen auch immer mehr Förderung im Schulalltag finden.“

Alle ersten Plätze und alle großen Sonderpreise erhalten ein Preisgeld von 200€ und sind automatisch für die Niedersachsen Filmklappe nominiert. Zweite Plätze und kleine Sonderpreise erhalten Kinogutscheine für die Filmcrew. Insgesamt gingen 700€ und Kinokarten an die Silberkämper. Die Siegerfilme werden auch im Rahmen des BIFF (Braunschweig International Film Festival) internationalem Publikum vorgeführt und sind dort ein Programmpunkt. Weitere Informationen gibt es unter https://www.filmfest-braunschweig.de.

Die Braunschweiger Filmklappe ist ein Schüler-Kurzfilm-Wettbewerb der Medienpädagogischen Beratung Niedersachsen, der jährlich zur Bildung von Medienkompetenz organisiert wird. Der mit Preisgeldern und Kinokarten dotierte Wettbewerb findet in neun Regionen Niedersachsens statt und mündet in der „Niedersachsenfilmklappe“.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de