Engpass beim Bier zu Pfingsten?

Peine. Ab Donnerstag gibt es Warnstreiks an Brauereien in unserer Region. Auch bei Härke in Peine?

Die Brauerei Härke in Peine, die zu Einbecker gehört. Dort soll am Donnerstag gestreikt werden.

Das Fest des Heiligen Geistes geht für viele nicht ohne Bier. Zum durch den Montag verlängerten Pfingstwochenende gehören Ausflüge und Feiern längst weit verbreitet dazu. Doch gerade beim Bier könnten dunkle Wolken aufziehen, kündigt die Gewerkschaft NGG an.

„Tarifrunde für die Brauereien in Niedersachsen. Weniger Bier zu Pfingsten durch erste Warnstreiks in Brauereien. Die Brauer sind sauer“, heißt es in der Pressemitteilung der Gewerkschaft am Mittwochabend. Der Grund dafür seien die seit Jahresbeginn stockenden Tarifverhandlungen für die Brauindustrie Niedersachsen.

Die Gewerkschaft NGG verhandelt nach eigenen Angaben für die Beschäftigten des Hofbrauhauses Wolters in Braunschweig, des Einbecker Brauhauses und der Privatbrauerei Wittingen, zuletzt in dritter Runde am 23. Mai. „In den fünf Monaten konnte bisher kein zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden. Das Angebot der Arbeitgeber wurde durch die Tarifkommission der Gewerkschaft als nicht ausreichend zurückgewiesen“, so die NGG.

Die nächste Verhandlung findet am 24. Juni in Hannover statt. Die NGG kündigt nun für den Donnerstag, 2. Juni, von 6 bis 22 Uhr Warnstreiks in den drei genannten Brauereien an.

Zu Einbecker gehört inzwischen auch Härke in Peine. Ob und wann auch dort gestreikt werden könnte, war am Mittwochabend offen. Ebenso dürfte allerdings offen sein, ob die angekündigten Warnstreiks wirklich Auswirkungen auf die Produktion und damit auf den potenziellen Bierkonsum während der Pfingsttage haben werden.

