Sierße/Fürstenau: Christoph Brandes bleibt Ortsbrandmeister

Bei der Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Sierße/Fürstenau konnte Ortsbrandmeister Christoph Brandes den anwesenden Mitgliedern viele erfreuliche Nachrichten überbringen. Sehr erfreut waren die Anwesenden auch darüber, dass als Gäste der Gemeindebürgermeister Tobias Grünert sowie der Gemeindebrandmeister Alfred Goldbeck begrüßt werden konnten.

So berichtete der Ortsbrandmeister zu Beginn, dass die Mitgliederzahl weiter angewachsen ist und man mittlerweile mehr als 150 Mitglieder in den Reihen der Ortsfeuerwehr zählt.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

31 Kinder und Jugendliche in der Ortsfeuerwehr

Der Ortsbrandmeister betonte in diesem Zusammenhang, dass die Kinder-und Jugendfeuerwehr ein hohes Ansehen genieße und durch die hervorragende Arbeit der Betreuer mittlerweile 31 Kinder und Jugendliche der Ortsfeuerwehr Sierße/Fürstenau angehören.

Neben den Berichten zu vergangenen Einsätzen, berichtete Brandes weiter, dass die Übungsdienste der Einsatzabteilung weiterhin in Kleingruppen wöchentlich stattfinden und auch Lehrgänge von Kameraden wieder absolviert wurden. Einen ersten Ausblick gab der Ortsbrandmeister auch auf geplante Veranstaltungen im Jahre 2023, in dem das 150-jährige Jubiläum der Feuerwehr in Sierße gefeiert werden soll. Die Versammlung stand jedoch an diesem Abend auch im Zeichen von Neuwahlen, Ehrungen und Beförderungen.

Bei den Neuwahlen wurden der Ortsbrandmeister Christoph Brandes sowie seine beiden Stellvertreter Hasso Becker und Florian Lux von der Versammlung wiedergewählt. Auch das Ortskommando wurde im Anschluss neu gewählt.

Neben der Beförderung des Kameraden Moritz Pernau zum Löschmeister, wurde auch Dirk Oppermann zum Hauptbrandmeister befördert. Pascal Denzin wurde zum Hauptfeuerwehrmann und Domenik Bolinski zum Oberfeuerwehrmann befördert. Sandra Schridde und Alina Pernau wurden zu Feuerwehrfrauen ernannt sowie Luke Steinmeier zum Feuerwehrmann. Besondere Ehrungen standen dann für langjährige Mitgliedschaften an. Heinz Sturm wurde für 70 Jahre, Manfred Mischer für 60 Jahre sowie Helmut Schridde und Günter Wilkens für jeweils 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Der Ortsbrandmeister ging im Vorfeld der Ehrungen nochmals auf die besonderen Leistungen der Kameraden ein, die sie im Laufe der vielen Jahre erbracht haben und würdigte die Kameraden entsprechend.

Sonja Weber gibt das Amt als Kinderfeuerwehrwartin auf eigenen Wunsch ab

Zudem wurde der Kamerad Karl-Heinz Schwirtz verabschiedet, der nach Erreichen der Altersgrenze in die Altersabteilung wechselt.

Mit einem kleinen Präsent wurde im Anschluss der scheidende Sicherheitsbeauftragte Michael Beier verabschiedet und die Kameradin Sonja Weber, die nach 14-jähriger Tätigkeit als Kinderfeuerwehrwartin auf eigenen Wunsch das Amt abgegeben hatte. Der Ortsbrandmeister erinnerte in diesem Zusammenhang daran, dass Sonja Weber die Kinderfeuerwehr 2008 mitbegründet hat und diese vom ersten Tag an begleitet hatte. Er stellte auch erfreut fest, dass sich die ersten Mitglieder der Kinderfeuerwehr von damals mittlerweile als Einsatzkräfte unter den Mitgliedern befanden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de