Intensivschwimmkurs sorgt für fröhliche Vechelder Schüler

Schwimmen, Schwimmen, Schwimmen – unter diesem Motto stand die Intensivschwimmwoche der Klassen 2c, 2d und 2e der Grundschule Vechelde.

Da bereits einige Klassen des zweiten Jahrgangs wöchentlichen Schwimmunterricht in diesem Schulhalbjahr absolvierten, habe die Fachkonferenzleitung Sport in Abstimmung mit den Mitgliedern des Schulvorstands die Schwimmwoche auch für weitere drei Klassen ins Leben gerufen. Pandemiebedingt waren die Hallen- und Freibäder lange Zeit geschlossen und auch die Wartelisten aller Kinderkurse in der Umgebung seien immens lang. Aus diesem Grund sei es der Wunsch der Schule, dass möglichst viele Kinder des zweiten Jahrgangs die Schwimmfähigkeit erlernen.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Der Fokus des Schwimmunterrichts im 2. Jahrgang liege darauf, den Schülern Zeit und Raum zur Wassergewöhnung, zur Entwicklung von Bewegungsfreude sowie dem sicheren Bewegen in Bauch- und Rückenlage im Wasser zu geben. Am Ende der Woche seien etliche Abzeichen (Seepferdchen, Freischwimmer und Silberabzeichen) abgenommen worden.

„Wir sind sehr stolz auf den Erfolg aller 68 teilnehmenden Schüler. Jedes Kind hat individuelle Fortschritte gemacht und die Schwimmwoche mit Stolz und Freude beendet“, resümierte Klassenlehrerin Thi Pham-Nitzsche.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de