Tag der Arbeit Auch am 1. Mai in Peine spielt der Krieg eine Rolle

Zwischen den Reden während der Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) auf dem historischen Markt in Peine gab es ein paar Lieder, hier „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit“. Video: Arne Grohmann, 1. Mai 2022

Tag der Arbeit: 1. Mai in Peine

Tag der Arbeit: 1. Mai in Peine

Beschreibung anzeigen

Peine. Während der Maikundgebung des DGB in Peine kamen die Redner nicht an der Situation in der Ukraine vorbei – und fanden auch kaum klare Positionen.