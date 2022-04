Verkehrsunfall in Edemissen: Autofahrer erfasst Radler

In Edemissen im Kreis Peine ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto- und einem Fahrradfahrer gekommen.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Mittwochmorgen in Edemissen ereignet. Ein 62-jähriger Autofahrer missachtete nach Angaben der Polizei die Vorfahrt eines Fahrradfahrers an der Peiner Straße in Edemissen. Gegen 9.15 Uhr wollte der Autofahrer aus einer Einmündung auf die Peiner Straße fahren, als er mit dem 73-jährigen Radfahrer, der auf dem Geh- und Radweg unterwegs war, kollidierte.

Der Mann stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Sachschaden entstand sowohl am Auto als auch am Fahrradhelm. Ein Rettungswagen befand sich ebenfalls im Einsatz.

red

