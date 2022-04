Oberg. Ein Mann soll in Oberg zwei Personen mit einem Ast gegen Kopf und Körper geschlagen haben. Alle drei Beteiligte wurden leicht verletzt.

In Oberg im Kreis Peine ist es beim Osterfeuer am frühen Sonntagmorgen zu Körperverletzungen gekommen.

Polizei Peine Streit bei Osterfeuer im Kreis Peine artet aus – Polizei rückt an

Beim Osterfeuer in Oberg im Kreis Peine ist es am Sonntagmorgen zu einem Polizeieinsatz gekommen. Wie die Beamten mitteilten, gerieten gegen ein Uhr mehrere Personen in Streit. Im Zuge dieser Streitigkeiten wurden zwei Opfer mit einem etwa 80 Zentimeter langen Ast gegen den Körper und Kopf geschlagen. Sowohl die beiden Opfer als auch der Beschuldigte erlitten leichte Verletzungen.

Ferner kam es zu zwei weiteren Körperverletzungen während der Streitigkeiten. Zeugen, die den Streit beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine unter (05171) 9990 in Verbindung zu setzen. Die weiteren Osterfeuer im Kreis Peine verliefen ohne besondere Vorkommnisse.

Ihr Newsletter für Peine & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weitere Polizeinachrichten finden Sie an dieser Stelle:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de