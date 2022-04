Polizei sucht Zeugen nach Fahrradunfall in Peine

In der Ostrandstraße ist es am Dienstagnachmittag zu einem Unfall mit einem Auto und einer Fahrradfahrerin gekommen. An der Bedarfsampel an der Einmündung zur Gunzelinstraße stieß ein Golf mit einer 60-Jährigen auf ihrem Rad zusammen. Der Golf war in Richtung Ascherslebener Kreisel unterwegs.

Die Fahrradfahrerin stürzte und musste leichtverletzt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Aufgrund unterschiedlicher Aussagen ist noch unklar, ob die Bedarfsampel für die Radfahrerin oder für die Autofahrerin grün zeigte.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Peine unter der Telefonnummer (05171) 9990 zu melden.

