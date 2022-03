Unbekannte randalieren an Lengeder Bahnhöfen

An den Bahnhöfen in Woltwiesche und in Lengede-Broistedt haben Unbekannte kürzlich randaliert.

Unbekannte haben zwischen Dienstag, 22. März, und Mittwoch, 30. März, versucht, in ein Einfamilienhaus im Oberger Weg in Oberg einzubrechen. Nach Angaben der Polizei versuchten sie, den geschlossenen Rollladen des Einfamilienhauses aus seiner Führung zu hebeln. Sie scheiterten jedoch. Es entstand ein Schaden von mindestens 1.000 Euro.

Die Polizei Salzgitter bietet in diesem Zusammenhang eine kostenlose Beratung zum Thema Einbruchschutz an. Eine Vereinbarung des Termin im Haus der Interessierten nimmt Michael Scharf, Beauftragter der Kriminalprävention, entgegen. Er ist unter (05341) 1897109 erreichbar.

Unbekannte demolieren Lengeder Bahnhofsgelände

Zwischen Montag, 21. März, und Mittwoch, 23. März, haben bislang Unbekannte an gleich zwei Orten in Lengede für zwei Sachbeschädigung gesorgt. Am Bahnhof Woltwiesche schlugen die Täter die Glaswand einer Fahrradhalle, am Bahnhof Lengede-Broistedt die Glaswand einer Wartehalle ein und verursachten hierdurch einen Schaden in noch unbekannter Höhe. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Lengede unter (05344) 915670 zu richten.

